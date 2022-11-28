الإثنين 28 نوفمبر 2022
توقيت مصر 12:35 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد آخر اختراعات الشيف بوراك .. بهر الجميع ويطبخ داخل الغسالة

هزت الأقصر.. سيدة تقتل شقيقها وتنحره بعد تكبيله لسبب صادم

ميمي جمال تثير ضجة بالحجاب.. إليكم أول تعليق لها

جماهير عربية ترد على استفزاز المنتخب الألماني.. شاهد ماذا فعلوا في المدرجات

بعد نبذهم من الجميع.. رسالة احتجاج من إسرائيل إلى قطر والفيفا

حكم بحبس مسؤول بارز بتهمة سب رئيس الوزراء السابق

بعد تقرير الطب الشرعي.. الكشف عن سبب آخر لانتحار فتاة البحيرة

بعد 4 أيام من الارتفاع.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم

شاهد.. ريهام سعيد تهاجم منة شلبي: مش هدافع عن المخدرات

بعد ضجة خالد يوسف.. شمس الكويتية تثير الجدل بقبلات ساخنة مع حسين فهمي

ADS
 

بعد تقرير الطب الشرعي.. الكشف عن سبب آخر لانتحار فتاة البحيرة

Capture
فتاة البحيرة
Native
Teads
الإثنين، 28-11-2022 10:22 ص

كشف أحد المقربين من فتاة البحيرة التي ألقت بنفسها من شرفة مسكنها بمركز إيتاي البارود تفاصيل جديدة، والتي ماتت تاركة رسالة عبر صفحتها الشخصية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل وفاتها بلحظات موضحة الأسباب التي دفعتها لإنهاء حياتها بسبب أنها تعرضت للتحرش من ابن عمها الأكبر وهي في سن صغيرة وأبلغت عائلتها ولكن كذبوها و لم يصدقها أحد .

وذكر أحد الأهالي المقربين من الفتاة – حسب صدى البلد- أنها كانت تعانى من اضطراب نفسى في الآونة الأخيرة،  جراء  مشاكل عديدة بينها و بين و الدها، إثر التحاق شقيقها من أبيها كلية الطب الخاصة، علي الرغم من طلبها في وقت سابق للالتحاق بذات الكلية إلا أنه رفض، الأمر الذي أصابها بحالة نفسية سيئة، أقبلت على إثرها بإنهاء حياتها.

بعد الإطلاع على تقرير الطب الشرعي ثبت  سلامة جميع الأعضاء التناسلية لفتاة البحيرة التي ألقت بنفسها و عدم وجود أي آثار لواقعة تعدي أو تحرش للفتاة .
 

إقرأ ايضا

Capture

شاهد آخر اختراعات الشيف بوراك .. يبهر الجميع ويطبخ داخل الغسالة

download

هزت الأقصر.. سيدة تقتل شقيقها وتنحره بعد تكبيله لسبب صادم

173-122413-mimi-jamal-art-retirement-hijab-2

ميمي جمال تثير ضجة بالحجاب.. إليكم أول تعليق لها

أخبار متعلقة

تنزيل

تسريب صورة لـ منة شلبي أثناء احتجازها بعد ضبطها بمخدرات

1913558_0

الداخلية تصدر بيانًا بشأن «العروس العذراء» وتكشف مفاجأة

images

تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجأة عن سبب وفاة الفنان أشرف طلفاح

download

حملت سفاحًا بعلم أمها.. قرار عاجل من النيابة بعد وفاة فتاة أثناء الإجهاض

2022_8_31_23_41_14_446

بعد التسريب الصوتي.. النيابة تستمع لأقوال شيرين ومحاميها: هناك مفاجآت