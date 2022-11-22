الداخلية تصدر بيانًا بشأن «العروس العذراء» وتكشف مفاجأة

الثلاثاء، 22-11-2022
02:00 ص
نسمه عبد الوهاب
كشفت وزارة الداخلية
ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان: «عودة الشرف لبنت الشرقية»، بعد زفة الطريق العام.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن شخص يقيم بدائرة مركز شرطة صان، تزوج من فتاة في الـ17 من نوفمبر الجاري، وطلقها في اليوم التالي بزعم إنها ليست بكرًا، وعقب تلك الواقعة وقع أهلها عليها الكشف الطبي وعمل حفل زفاف والسير بالطريق العام وترديد عبارات من شأنها الرفع من قيمة ابنتهم.
وأفادت المصادر، بتصالح طرفي الواقعة بعد استدعائهما إذ أكدا ما ورد بتحريات الأمن، واتخذت الإجراءات القانونية.