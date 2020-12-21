الإثنين، 21-12-2020
08:32 ص
المصريون
حالة من الجدل أثارتها المنتجة الفنية سارة الطباخ
بعد بلاغ غريب قدمته ضد خطيبها السابق تتهمه باتهامات غير متوقعة.
واتهمت سارة الطباخ
، الفنان محمد الشرنوبي
- خطيبها السابق - بسرقة سكوتر (موتسيكل) يخصها .
وقالت سارة إنها اكتشفت الأمر بالمصادفة بعد اختفاء السكوتر حيث كانت في زيارة لبعض معارفها في منطقة 6 أكتوبر وهناك رأت السكوتر فسألت الأمن الخاص بالمنطقة عن مالك السكوتر فأبلغوها أنه يخص الفنان محمد الشرنوبي
.
وتقدمت سارة الطباخ
ببلاغ بالواقعة ، فيما قال الشرنوبي إن السكوتر كان هدية عيد ميلاده من خطيبته السابقة وأنه أبلغ الأمن في حال أرادته سارة أن يتم إعطائه لها.
كان الشرنوبي قد تزوج من راندا رياض
- مديرة أعمال الفنانة أنغام - قبل أشهر.