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خطيبة بطل مسلسل "نصيبي وقسمتك" السابقة تتهمه بسرقة هذا الشيء منها .. وهكذا رد

فنان
خطيبة بطل مسلسل "نصيبي وقسمتك" السابقة تتهمه بسرقة هذا الشيء منها .. وهكذا رد
 
الإثنين، 21-12-2020 08:32 ص المصريون
حالة من الجدل أثارتها المنتجة الفنية سارة الطباخ بعد بلاغ غريب قدمته ضد خطيبها السابق تتهمه باتهامات غير متوقعة.

واتهمت سارة الطباخ ، الفنان محمد الشرنوبي - خطيبها السابق - بسرقة سكوتر (موتسيكل) يخصها .

وقالت سارة إنها اكتشفت الأمر بالمصادفة بعد اختفاء السكوتر حيث كانت في زيارة لبعض معارفها في منطقة 6 أكتوبر وهناك رأت السكوتر فسألت الأمن الخاص بالمنطقة عن مالك السكوتر فأبلغوها أنه يخص الفنان محمد الشرنوبي.

وتقدمت سارة الطباخ ببلاغ بالواقعة ، فيما قال الشرنوبي إن السكوتر كان هدية عيد ميلاده من خطيبته السابقة وأنه أبلغ الأمن في حال أرادته سارة أن يتم إعطائه لها.

كان الشرنوبي قد تزوج من راندا رياض - مديرة أعمال الفنانة أنغام - قبل أشهر.
 

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