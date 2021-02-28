قطر تصدر بيان رسميًا بشأن «الاعتداء» على السعودية

الأحد، 28-02-2021
07:30 م
محمد فضل - متابعات
أعربت قطر
عن إدانتها للهجوم الصاروخي التي أطلقته الميليشيا
الحوثية من اليمن واستهدف العاصمة السعودية
الرياض.
وأصدرت وزارة الخارجية القطر
ية بيان
ًا بهذا الشأن جاء فيه:
“تدين دولة قطر
بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي استهدف الرياض عاصمة المملكة العربية
السعودية
الشقيقة وتعده عملاً خطيراً ضد المدنيين الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين
الدولية”.
وأضاف البيان
: “تجدد وزارة الخارجية موقف دولة قطر
الثابت
من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب”.