بعد تامر حبيب.. عمرو دياب يصدم الجميع ويظهر مرتديًا «حلق» في أذنه

الثلاثاء، 15-11-2022
10:14 ص
أثار الفنان عمرو دياب
جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد تداول صور
من آخر حفلاته الغنائية في تركيا.
وظهر "الهضبة" عمرو دياب
، خلال صور ومقاطع فيديو، وهو يرتدي
حلق
ًا في أذنه.
ولم تلق الصور المتداولة للنجم ردود فعل إيجابية من جانب مستخدمي مواقع التواصل
الاجتماعي، فجاءت أغلب التعليقات مستنكرة لإطلالته، خاصة بعد الهجوم الذي ناله
الفنان
تامر حبيب أيضًا بعد ظهوره مؤخرًا مرتديًا حلق
في أذنه.
كان المطرب عمرو دياب
قد أحيا مؤخرًا حفلًا تحت سفح أهرامات الجيزة، ضمن
احتفالات مرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية، في ليلة شاركه فيها
الفنان
حسين الجسمي.
كما أحيا "الهضبة" أمسية غنائية ضمن فعاليات موسم الرياض، بداية
نوفمبر الجاري.