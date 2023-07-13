الخميس 13 يوليه 2023
توقيت مصر 20:49 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد تأييد حبسه عامًا.. القبض على إسلام جابر وترحيله لقسم شرطة الهرم

خالها عاشرها ثم قتلها بمساعدة جدتها وخالتها .. تفاصيل جريمة منوف الصادمة

مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء وفي البنوك رسميًا

"برافو إنك نشرتي صورة أبوكي".. أمل رزق تدافع عن ابنة إيمان البحر درويش

مفاجأة.. مرتضى منصور مدعو لحضور القمة بصفته رئيسًا للزمالك

الموت يفجع لاعب الأهلي قبل ساعات من مباراة القمة

أول حكم قضائي ضد حسن شاكوش لصالح زوجته ويكشف أرباحه كل نص ساعة

قرار جديد من المحكمة بشأن سلمى الشيمي

فيديو رقص مخل لقيادي شيعي في الحشد الشعبي مع فتاة شقراء يثير غضب الإيرانيين

بعد إمام عاشور.. الأهلي يخطف نجم آخر من الزمالك

بعد تأييد حبسه عامًا.. القبض على إسلام جابر وترحيله لقسم شرطة الهرم

16661253138694202307120446514651
اسلام جابر
الخميس، 13-07-2023 01:35 م

 



رحلت قوات الشرطة، اللاعب اسلام جابر إلى قسم شرطة الهرم؛ بعد الحكم بتأييد حبسه سنة مع الشغل والنفاذ في اتهامه بسرقة عقد زواج عرفي من سيدة اتهمته بانكار زواجهما ونسب طفلهما.


واصطحبت قوات الأمن اللاعب وسط حراسة مشددة عقب صدور الحكم من محكمة مستأنف الهرم التي قررت رفض معارضة اللاعب، في قضية سرقة عقد الزواج العرفي، وأيدت حبسه سنة مع الشغل والنفاذ مع إلزامه بالمصاريف.


واستمعت المحكمة لمرافعة محمود العطار محامي مقيمة الدعوى، والذي أكد أن السيدة تربطها علاقة زوجية بالمتهم بتاريخ 5 /3 /2022 بموجب عقود زواج شرعية عرفية، موضحا أن كان لها سكن زوجية خاص بها في هضبة الأهرام في الجيزة.


وأكد المحامي خلال مرافعته، أن اللاعب كان يتردد على المسكن إلى أن دبت الخلافات بينهما بسبب معرفته بحملها، وهو ما كان لا يرغبه بسبب زواجه من أخرى فقام على إثرها بسرقة واختلاس عقد الزواج، واختلاسه لنفسه للإضرار بالسيدة كما هو ثابت بالتحقيقات.


كانت محكمة جنح الهرم قضت في وقت سابق، على لاعب كرة بحكم "سنة مع الشغل والنفاذ"، مع إلزامه بالمصاريف، في قضية رقم 57069 جنح الهرم، بسرقة عقد الزواج العرفي.


وتلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من فتاة في العقد الثالث من عمرها، يفيد اتهام لاعب كرة قدم شهير بالزواج منها عرفياً وحملها منه وتنصله من الاعتراف بالجنين.


وبينت الفتاة في البلاغ أنها تزوجت من اللاعب على يد أحد المحامين طرفه منذ قرابة 6 أشهر وأنها أقامت رفقته طوال تلك المدة بشقة مستأجرة، وتابعت أنه عقب علم اللاعب بحملها منه مؤخراً استولى على ورقتي الزواج العرفي وتنصل من الاعتراف بالجنين.


وتجري الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات البلاغ، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إقرأ ايضا

2023_2_2_12_9_49_575

خالها عاشرها ثم قتلها بمساعدة جدتها وخالتها .. تفاصيل جريمة منوف الصادمة

2023_7_11_23_55_6_946

"برافو إنك نشرتي صورة أبوكي".. أمل رزق تدافع عن ابنة إيمان البحر درويش

2023_5_9_16_11_33_139

أول حكم قضائي ضد حسن شاكوش لصالح زوجته ويكشف أرباحه كل نص ساعة