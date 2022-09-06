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صدمة.. انتحار الفنانة مروة القيسي بالقفز من أعلى العمارة

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بعد انتحارها.. ما لاتعرفه عن مروة القيسي «عاشقة إذلال الرجال»: لا أكتفي برجل واحد

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مروة القيسي
Native
Teads
الثلاثاء، 06-09-2022 10:01 ص


أقدمت الفنانة و"التيك توكر" العراقية، مروة القيسي، الإثنين، على الانتحار من أعلى مبنى في أربيل.

وأفاد مصدر محلي في إقليم كردستان ، بأن "مروة القيسي أقدمت على الانتحار من أعلى مبنى بمجمع القرية اللبنانية في أربيل حيث ألقت بنفسها وتوفيت على الفور".
وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية أقدمت إلى مكان الحادث وأخلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي في أربيل، فيما فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب ودوافع الانتحار".

يأتي ذلك في وقت ظهرت شقيقتها، ملاك القيسي في مقطع فيديو مصور وهي تنعى بألم وبكاء صارخ انتحار "التيك توكر" مروة، داعية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي إلى "تركها وشأنها دون سؤالها عن أي شيء".

وشاعت شهرة مروة القيسي في السنوات الأخيرة بتأدية بعض الأدوار الفنية وتقديم الرقص فضلاً عن كونها "تيك توكر" ولها متابعين على مواقع السوشيال ميديا يتجاوز عددهم الأربعة مليون مستخدم.

وعرفت مروة القيسي بتصريحاتها الجريئة التي طالما أثارت الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بينها الحديث خلال لقاء تلفزيوني برغبتها "في إذلال الرجال"، واستبدالهم بشكل مستمر.
 

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