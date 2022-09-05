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صدمة.. انتحار الفنانة مروة القيسي بالقفز من أعلى العمارة

مروة-القيسي
مروة القيسي
Native
Teads
الإثنين، 05-09-2022 02:28 م

ألقت "التيك توكر" العراقية مروة القيسي نفسها من مبنى مرتفع في القرية اللبنانية في أربيل، اليوم الإثنين، لتلفظ أنفاسها الأخيرة فورا بعد سقوطها.

وذكرت وسائل إعلامية، إن "الشابة مروة القيسي، إحدى مشاهير "التيك توك" في العراق، أقدمت على الانتحار من خلال إلقاء نفسها من أعلى عمارة في المجمع السكني في مدينة أربيل مما أدى إلى وفاتها على الفور".
يأتي ذلك في وقت ظهرت فيه شقيقتها، ملاك القيسي في مقطع فيديو مصور وهي تنعى بألم وبكاء صارخ انتحار "التيك توكر" مروة القيسي، داعية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي إلى "تركها وشأنها دون سؤالها عن أي شيء".
وشاعت شهرة مروة القيسي في السنوات الأخيرة بتأدية بعض الأدوار الفنية وتقديم الرقص فضلا عن كونها ”تيك توكر“ ولها متابعون على مواقع السوشيال ميديا يتجاوز عددهم الأربعة ملايين مستخدم.
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

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