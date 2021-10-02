بعد الهجوم عليها وتصدرها الترند.. رهف القنون تستفز السعوديين بهذه الحركة

السبت، 02-10-2021
01:10 م
بعد تصدرها الترند في السعودية عقب نشرها صورها غير
أخلاقية رفقة فتاة أخرى داخل سياة، والهجوم عليها بشدة، ردت الناشطة
السعودية رهف
القنون بشكل غير مباشر على هذه الضجة بنشر صورة تتضمن حركة مستفزة.
حيث نشرت رهف صورة لها بوضعية غير أخلاقية، وكأنها تقول انها
لا تكترث أبداً لما قيل عنها وان الموضوع خلف ظهرها ولا يعنيها كما قامت بحركة مستفزة
بلسانها غير انها كانت ترتدي فستاناً ضيقاً على الجسم لابراز انحناءات جسمها بشكل واضح.
ودائمًا ما تثير رهف القنون
الجدل بين رواد
مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد هروبها من أهلها وحصولها على اللجؤ في كندا،
حيث تعتمد على إظهار جسدها واستعراض أنوثتها مع الشباب والفتيات دون حياء، معتبرة
أن هذه هي الحرية التي كانت تأملها، وهو ما يعرضها لهجوم ونقد شديد.