



عادت الفنانة الشابة منى فاروق لتتصدر محركات البحث من جديد، بعدما نشرت مقطع فيديو مثيرًا للجدل، تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، حيث ردت خلاله على كل مَن ينتقدها في ظل غيابها الطويل عن الساحة.

منى فاروق: "أنا بيضة وقشطة"

أثارت الفنانة منى فاروق الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحاتها التي أدلت بها عبر حسابها الشخصي على موقع الفيديوهات الشهير "تيك توك".

وظهرت “فاروق” بمقطع الفيديو الذي نشرته على “تيك توك”، متحدثة عن مخرج شهير، ومستعرضة ميزاتها الأنثوية وجمالها، ما يجعلها تتصدر محركات البحث دومًا، قائلة: “أنا تريند الجيل وكل جيل، عشان أمورة وبيضة وقشطة” بحسب تعبيرها.

منى فاروق تهاجم متابعيها على “تيك توك” بألفاظ خادشة

هاجمت الفنانة منى فاروق متابعيها عبر منصة "تيك توك" من خلال بث مباشر وصفه البعض بـ"الجريء"، رداً على الانتقادات المستمرة التي تتعرض لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقالت: "أنا ناوية أبقى بجحة، وهاتجوز مرة واتنين وتلاتة وعشرة".

فيديوهات منى فاروق

وفور إطلاق تلك التصريحات، احتلت منى فاروق “تريند” منصات التواصل الاجتماعي، بعد ردها على المتابعين، ووجهت سيلا من الشتائم لمنتقديها بألفاظ نابية وخادشة للحياء.

حريفة تريندات

منذ أزمة منى فاروق مع المخرج المعروف، أصبحت على دراية تامة بكيفية احتلال التريند، حيث تظهر بين الحين والآخر بتصريحات مثيرة، أو تطلق صورة تثير الجدل.

وقد نشرت سابقاً صورة تجمعها بالمنتج محمد السبكي، عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، كنوع من الدعاية المجانية، ومحاولة للعودة إلى الساحة الفنية مرة أخرى، وبالفعل أحدثت الصورة ردود أفعال واسعة، وحصدت آلاف التعليقات عن عودتها من بوابة السبكي.

أتمنى أشتغل مع خالد يوسف

لم تكن الفنانة منى فاروق الأولى التي تستخدم "لايفات" التيك توك للترويج لنفسها بطريقة مختلفة، فقد سبقتها العديد من الفنانات والفنانين الذين لجأوا إلى هذه المنصات للتواصل مع جمهورهم بطرق غير تقليدية، في محاولة لجذب الانتباه وإعادة تسليط الضوء على أنفسهم.

وقالت منى فاروق، غاضبة ردًا على أحد متابعيها خلال “اللايف”: "إنتو متعرفوش عني حاجة، وأتمنى أشتغل مع خالد يوسف، وربنا يديله الصحة، هو مخرج مشهور ومعروف ورجع بقوة".

منى فاروق تكشف حقيقة زواجها سراً

وسبق للفنانة منى فاروق الرد على ما تم تداوله، حول زواجها سراً، قاصدة تصدر "التريند" وافتعال المواقف التي تلفت نظر الجمهور.

وقالت منى: "كل ما قيل حول هذا الأمر عار تمامًا عن الصحة، ولم أسع إطلاقًا وراء التريند، فأنا أفضل الحياة الهادئة وأكره الشائعات والتعليقات المسيئة تزعجني".