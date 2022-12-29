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بعد اختفاءه.. العثور على مطرب شهير فاقدًا الوعي

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مصطفى كامل
Native
Teads
الخميس، 29-12-2022 08:56 ص

 


كشفت ابنة مطرب التسعينيات حسن عبد المجيد، عن عثورها على والدها، بعد اختفاءه مؤخرا، موضحة أن والدها كان فاقدا للوعي بسبب دخوله في غيبوبة سكر أثناء قيادته للسيارة.

 

وأوضحت ابنة حسن عبد المجيد، أن المارة تعرفوا على والدها، وتوجهوا به إلى أحد أصدقائه بمنطقة فيصل.

 

 يأتي ذلك بعدما، أكد الفنان حلمي عبد الباقي أحد أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية أن النقابة تلقت اخطارا من ابنة الفنان حسن عبد المجيد بتغيبه منذ ساعات طويلة عن المنزل بشكل مفاجئ.

 

وأضاف حلمي عبد الباقي، أنه يقوم بمعاونة نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل بالبحث عن الفنان حسن عبد المجيد فى جميع المستشفيات وأقسام الشرطة دون جدوى إلى الآن.

 

 

وكانت ابنة الفنان حسن عبد المجيد قد صرحت فى تصريحات صحفية أن والدها متغيب عن المنزل منذ عدة ساعات وكان أخر مكالمة بينهما أعرب لها عن تعبه الشديد ويحاول أن يصل إلى منزله قبل دخوله فى غيبوبة سكر إلا أنه لم يستطع ولم يظهر حتى الآن.

 

 وكان آخر ظهور للفنان حسن عبد المجيد فى عيد ميلاد الموزع الموسيقي حميد الشاعرى الذى أقامه الاسبوع الماضى داخل منزله وسط حضور نجوم جيل التسعينات وكان من بينهم هشام عباس وإيهاب توفيق وعصام كاريكا بالإضافة إلى أكرم حسنى.

 

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