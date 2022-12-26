الإثنين 26 ديسمبر 2022
توقيت مصر 10:15 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

اصطدم بعمود.. وفاة محافظ بورسعيد السابق داخل مجلس الشيوخ

تعليق مفاجئ من «أردوغان» على انتقال «رونالدو» لنادٍ سعودي: لقد دمروه

شاهد.. تصرفات غريبة وصادمة من شيرين في أول ظهور لها رفقة حسام حبيب

بيان رسمي.. اتحاد الكرة يعلن هزيمة الزمالك 2/0 رغم الفوز بسبب مشاركة هذا اللاعب

قرار عقابي من كولر ضد لاعبي الأهلي ورسالة للجمهور بعد التعادل مع سموحة

هل تتذكرون المشهور «أبوسن» وكريستينا؟.. شاهدوا كيف أصبح بعد 5 سنوات

فيفا يحسم جائزة أفضل هدف في كأس العالم لهذا اللاعب

حجز جناح ملكي في أحد فنادق الرياض لـ رونالدو لمدة 6 أشهر

«أبوه ذبحه وهرب».. ماذا يحدث في قرية ميت حلفا بالقليوبية؟

استبعاد «أفشة».. مفجأة في تشكيل الأهلي أمام سموحة اليوم

ADS
 

اصطدم بعمود.. وفاة محافظ بورسعيد السابق داخل مجلس الشيوخ

www.elmostaqbal.com_2022-12-25_19-04-23_573398
النائب مصطفى كامل
Native
Teads
الإثنين، 26-12-2022 09:45 ص

 

توفي النائب مصطفى كامل رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، ومحافظ بورسعيد الأسبق، بعدما تعرض للاصطدام بعمود داخل حرم المجلس، وتعرضه لغيبوبة سكر، قبل نقله إلى المستشفى.

ونعى أعضاء مجلس الشيوخ النائب الراحل، داعين له بالرحمة والمغفرة، ومثنين على ما قدمه من خدمات للوطن.

وكان مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وبصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

 وقال عبدالرازق اعلن موافقة المجلس نهائيا علي مشروع القانون وعلي الامانة العامة اتخاذ ما يلزم نحو ذلك مع مرجعة مشروع القانون لغويا وصياغيا.

 

إقرأ ايضا

Capture

شاهد.. تصرفات غريبة وصادمة من شيرين في أول ظهور لها رفقة حسام حبيب

Capture

هل تتذكرون المشهور «أبوسن» وكريستينا؟.. شاهدوا كيف أصبح بعد 5 سنوات

Capture

«أبوه ذبحه وهرب».. ماذا يحدث في قرية ميت حلفا بالقليوبية؟