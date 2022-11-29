دهشة للجمهور.. طفل «ذا فويس كيدز» يفاجئ الجميع بزواجه (صور)
وائل عموري
Native
Teads
الثلاثاء، 29-11-202211:12 ص
سادت حالة من الدهشة والاستغراب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار
صور من حفل زفاف "الطفل" السوري، أمير عموري.
وشارك عموري منذ عدة سنوات في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية الشهير
"ذا فويس كيدز" وكان ضمن فريق النجم تامر حسني.
نشر أمير عموري، صورا من حفل زفافه، وتعمد إخفاء وجه زوجته المحجبة، والتي
أدارت ظهرها للكاميرا، وأرفق الصورة بتعليق قال فيه: "رزقني الله بك، وأيقنت
أنك أجمل أرزاقي.. ما في مبروك حبايبي".
وجاءت تعليقات المتابعين، محملة بالدهشة والتحول الذي طرأ على الطفل
الصغير، والذي بات عريسا، ومن أبرزها "يا خي كان صغير" و"متى
كبرت؟" و"كلنا مخلوقين من طين.. إلا جيل الألفين من خميرة خبز"،
و"كنت لسه بتابعه في ذا فويس".
وظهر أمير عموري، في برنامج "ذا فويس كيدز" عام 2016، وكان عمره
وقتها 11 عاما، وجذب الأنظار خلال مشاركته في البرنامج، ووصل إلى مستويات متقدمة،
وأحبه الجمهور المصري والعربي.