ضجة بعد زواج فنان شهير سبعيني من طبيبة شابة .. ويرد

الإثنين، 12-02-2024
10:23 ص
ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، صاحبت زواج الفنان محمود عامر
بعد تخطيه الـ68 عاما، بفتاة تبدو أصغر كثيرا منه.
وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورا من حفل الزفاف، وتنوعت تعليقات المتابعين بين مؤيد للفكرة، ومندهش من الزواج في مرحلة متأخرة من العمر.
وتحدث الفنان محمود عامر
، حول زواجه، قائلا: "الزواج ليس أمرا غريبا، ما قمت به هو شرع الله الذي قال في كتابه العزيز (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم)".
وحول عدد زيجاته السابقة، قال عامر: "هذا الزواج الثاني بالنسبة لي، وانفصلت عن الزوجة الأولى بشكل نهائي، ودائما أقول الحمدلله على ترتيباته كلها".
وبسؤاله عن عمر قصة الحب التي جمعته بعروسه وطبيعة عملها، قال: "زوجتي لا تعمل بالفن، فهي دكتورة في الصحة النفسية، وبصراحة شديدة نجحت في ضبط إيقاع صحتي النفسية، ولكن الفن متغلغل في أسرتها، شقيقها أحمد فرج مايسترو في دار الأوبرا المصرية، وشقيقتها مروة مخرجة، ودرست بمعهد الفنون المسرحية".
وعن عمر قصة الحب بينهما، قال: "أنا مؤمن بأن الحب لا يقاس بالمدى، ولكن يقاس بتوفيق الله، واللحظة التي يحدث فيها، وعلى أي حال الحب والتعارف استغرق شهرين ونصف الشهر فقط ثم تطور الحب النبيل إلى زواج.. بين غمضة عين وانتباهتها تتغير الأحوال".
فنيا، تحدث الفنان محمود عامر
عن مشاركته في شهر رمضان 2024، مؤكدا أنه يشارك في الجزء الرابع من مسلسل "المداح ـ أسطورة العودة" ويرى أنه سيحقق نجاحا كبيرا، وأقوى من الأجزاء السابقة.
من هو محمود عامر
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فنان مصري ومن مواليد 1955، وحاصل على بكالوريوس معهد الفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، وبدأت مسيرته الفنية على خشبة المسرح، وشارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية الخاصة بالطفل، كما تألق على شاشة التلفزيون من خلال مجموعة كبيرة من المسلسلات الدرامية منها "عوالم خفية" بطولة الزعيم عادل إمام، ومسلسل "نجيب زركش" أمام يحيى الفخراني.