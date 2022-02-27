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طلب مؤثر من سمير صبري بسبب مرضه.. والرئيس يتدخل

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الأحد، 27-02-2022 10:54 ص

يعاني الفنان سمير صبري من أزمة صحية حادة التي أدت إلى نقله إلى المستشفى فورا، ولا زال صبري حتى اليوم في المستشفى إلى أن تتحسن حالته الصحية.
وأكد "صبري" أنه سوف يخضع لعملية قلب دقيقة جدا، في مستشفى بالقاهرة وقال:"سوف أجري عملية دقيقة في القلب بعد عام ونصف من خضوعي للعلاج الكيماوي".
وفي جملة مؤثرة، أقلقت الكثير من محبي سمير صبري، قال فيها: "كل ما أطلبه هو الوقوف جانبي والمساعدة في علاجي".
وأضاف صبري، في مكالمة هاتفية على برنامج "الحكاية"، الذي يتم عرضه على قناة "mbc مصر" مع الإعلامي عمرو أديب : "الجميع جاء لزيارتي إيمي ودنيا سمير غانم رغم ظروفهما الصعبة لا يمر يوم إلا ويزورني في المستشفى، كما يأتي لزيارتي كل من الفنان حسين فهمي وميرفت أمين، ونيللي".
من جانبه أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة، وهو ما لاقى إشادة كبيرة بين الجميع.
 

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