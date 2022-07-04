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بسنت حميدة تثير الجدل بالسجود بـ«الشورت».. و«شوبير»: مش عاجبك متتفرجش

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بسنت حميدة
Native
Teads
الإثنين، 04-07-2022 09:02 ص


سادت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في أعقاب تصرف بدر من بطلة ألعاب القوى بسنت حميدة بعد تتويجها فب دورة ألعاب البحر المتوسط، التي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية.

وحصلت العداءة بسنت حميدة على الميدالية الذهبية لمنافسات 100 متر عدوًا في ألعاب القوى، ثم ظهرت ساجدة وهي "ترتدي الشورت" مما أثار تعليقات عدة.
وقطعت بسنت مسافة السباق بزمن قدره 11.10 ثانية، وباتت أول مصرية تحقق ميدالية ذهبية، في هذا السباق الشهير في ألعاب القوى.
وعقب فوزها في السباق، دخلت بسنت حميدة في نوبة بكاء والصراخ، وسجدت على الأرض شكرا لله.
لكن لقطة السجود لم تمر من دون سجالات على مواقع التواصل، إذ اعترض البعض على كونها أقدمت على السجود بلباس السباق (الشورت)، الذي يكشف "العورة".
أما النجم الكروي السابق، الإعلامي أحمد شوبير فقال: "لكل مقام مقال، هي بتعمل كدة كنوع من الإغراء يعني لا سمح الله؟، ليه مش بتشوف صورتها وهي بتبوس يد جوزها، وهي بتقول عايزة علم مصر علشان ترفعه، مش عاجبك متتفرجش".


 

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