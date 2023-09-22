بسمة ترد على منتقدي فيلم أولاد حريم كريم...تفاصيل

الجمعة، 22-09-2023
01:55 م
نسمه عبد الوهاب
حرصت الفنانة بسمة
بالرد على منتقدي فيلم أولاد حريم كريم
، الذي يعرض حاليًا في دور السينما، وتشارك فيه أمام مصطفى قمر وداليا البحيري وعلا غانم، بعد مرور 18 عامًا على عرض الموسم الأول.
قالت بسمة في تصريحات تلفزيونية: «أي حد في الدنيا ممكن يقول رأيه والمبدأ الأول في الحريات أن ليك حرية أنك تقول رأيك طالما لا تتعدى عليا».
بسمة ترد على منتقدي فيلم أولاد حريم كريم
وتابع: «اللي بيتكلم لما يتعدى حد معين منقدرش نقول أن الفنان شديد الحساسية، ثانيًا أنا مبطلبش من الجمهور العادي أنه يبقى ناقد متخصص، ممكن يقول الفيلم مش عاجبني فأنا مش طالبة منك رأي متخصص، انتقد براحتك طالما في حدود الذوق والاحترام».
واستكملت بسمة ردها على المتقدين، وقالت «طالبة منكم متتعدوش عليا لفظيًا ومتنسوش إني بني آدم زيي زيك، أولادي هيقرأوا التعليقات دي، وطالما الناس بتقول في إطار عاجبني أو مش عاجبني».
وأضافت: «لم توفق أو وفقت في الدور، كل دي حدود مقبولة، ما أبعد من كده بعتبره جبن لأنه شايفني وأنا مش شايفاه، ومبيراعيش أني بني آدم عندي طاقة احتمال».
فيلم أولاد حريم كريم
تضم قائمة أبطال فيلم أولاد حريم كريم
كلًا من مصطفى قمر، علا غانم، بسمة، داليا البحيري، خالد سرحان، تيام مصطفى قمر، عمرو عبد الجليل، رنا رئيس، وهنا داود وآخرين، والعمل من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.