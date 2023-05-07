



كشفت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات مع بائع "بوظة" لبيعه مشروبات فاسدة تسببت في إصابة 382 شخصًا بالتسمم في قنا.

قالت النيابة إنها تلقت يوم الجمعة إخطارًا من مركز شرطة أبو تشت مفاده توافد أعداد من المصابين إلى مستشفى أبو تشت المركزي وقد بدت عليهم أعراض التسمم إثر تناولهم مشروبًا اشتروه من أحد الباعة الجائلين.

وأوضحت أن المجني عليهم أصيبوا بالإعياء وآلام البطن وقيء عدم الاتزان، وشهدوا بأن بشعورهم بالإعياء الشديد عقب تناولهم مشروب (البوظة) الذي تناولوه من أحد الباعة الجائلين بأحد الأسواق، وبسؤال الفريق الطبي المعالج تبين اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال المصابين وأن غالبيتهم خرجوا بعد تحسن حالاتهم.

وضبط بحوزة المتهم على 4 براميل بوظة، وبسؤاله أنكر واعتياده بيعها منذ 30 عامًا دون حدوث وقائع مشابهة.

نسبت النيابة للمتهم بيعه وتداوله مشروبات فاسدة في أماكن غير مستوفية لاشتراطات النظافة الصحية، وقبل الحصول على شهادة صحية من الجهة المختصة، فضلًا عن ممارسته مهنة بدون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.

ندبت النيابة مفتش الأغذية لأخذ عينة من المشروبات لتحليلها، وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.