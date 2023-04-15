النيابة العامة تعلن الجهة المسئولة عن تحديد المتسبب في وفاة مدير البنك

السبت، 15-04-2023
12:21 م
نسمه عبد الوهاب
قالت النيابة العامة
، في بيان لها، إنها تحقق في السبب المباشر لوفاة المجني عليه المعقور من كلب
بمدينة الشيخ زايد.
وحرصًا من النيابة العامة
على سرعة إنجاز التحقيقات، انتقلت إلى المستشفى وسألت الأطباء المختصين بإعداد التقارير والأوراق المطلوبة من مصلحة الطب الشرعي
، وأشرفت على إرسالها إليها كما طلبت، حيث أفادت المصلحة بإجرائها الصفحة التشريحية على الجثمان واتخاذها بعض العمليات البحثية عليه لتأهيله للفحص المجهري تحت الميكروسكوب، وجارٍ استكمال التحقيقات بانتهاء مصلحة الطب الشرعي
من الفحص وإيداع نتيجته ونتيجة دراسة كافة الأوراق والتقارير الطبية الخاصة بالمتوفى نفاذًا لقرار النيابة العامة
.
هذا وسوف تعلن النيابة العامة
في بيان رسمي عما أسفرت عنه نتائج التحقيقات وما انتهى إليه تصرفها فيها، علمًا باستمرار حبس المتهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، حيث عرضته النيابة العامة
على المحكمة المختصة والتي أمرت عقب نظر الأوراق بمد حبسه احتياطيًّا.