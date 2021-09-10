الجمعة، 10-09-2021
01:23 م
متابعات- أمينة عبد العال
وقعت مؤسسة مصر الخير
بروتوكول تعاون مع شركة القناة للسكر
لتنفيذ أنشطة تنموية تستهدف تطوير المناطق والقرى المحيطة بمصنع القناة للسكر
بمحافظة
المنيا
والتي يصل عددها 14 قرية.
يأتي ذلك في إطار التعاون المجتمعي بين القطاع الخاص والمجتمع المدني،
وذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
وأعرب إسلام سالم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة
القناة للسكر
عن سعادته بتوقيع البرتوكول والذي يهدف إلى خدمة المجتمع المحيط والمناطق
المجاورة لمصنع شركة القناة للسكر
بمحافظة المنيا
.
وأوضح سالم؛ أن البروتوكول يأتي ضمن الخطة الإستراتيجية التي
تنفذها الشركة والتي تتبنى منهجاً واضحا ًفيما يخص مسؤوليتها المجتمعية وذلك للعمل
على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة تماشياً مع مبادئ رؤية مصر ٢٠٣٠.
وصرح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القناة للسكر
،
أن محافظة المنيا
من أهم المحافظات نظراً لموقعها الاستراتيجي بقلب صعيد مصر ويقع بها
أيضاً القرى الأكثر احتياجا، ملقيا الضوء على ما تلقاه صعيد مصر في الآونة الأخيرة
من اهتماماً خاصاً من القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة؛ مضيفا: "دور الدولة
وحده لا يكفي وعلى القطاع الخاص المساهمة في التنمية وهذا ما نسعى لتحقيقه بالشراكة
مع مؤسسة مصر الخير
".
في سياق متصل؛ صرح محمد عبد الرحمن، نائب العضو المنتدب لمؤسسة
مصر الخير
، أن توقيع البروتوكول يهدف إلى خدمة المجتمع المحلي، وتحديداً المناطق المجاورة
لمصنع السكر في محافظة المنيا
، مؤكدا أن البروتوكول يأتي ضمن الخطة الإستراتيجية التي
تنفذها مؤسسة مصر الخير
، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعاون بين مؤسسات المجتمع
المدني والقطاع الخاص.
وتابع محمد عبد الرحمن، أن تكوين شراكة إستراتيجية بين أطراف
المجتمع والقطاع الخاص، يحصد في النهاية ثماره ضمن أنشطة تنموية تهدف في الأصل إلى
تنمية الإنسان من أجل توفير حياة كريمة لجميع المواطنين؛ موضحاً أنه تطبيقاً لهذه الإستراتيجية
سيتم تطوير كل المناطق الكائنة بمحيط مصنع القناة للسكر
بمحافظة المنيا
.
ونوه محمد عبد الرحمن، إلى أنه انطلاقاً من شعار مؤسسة مصر
الخير والذي تنفذه منذ تأسيسها عام ٢٠٠٧ وهو "تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية"،
فإن المؤسسة تهتم بخدمة المجتمع والفئات الأكثر احتياجا وتقديم كافة الخدمات للمناطق
المحرومة والنائية، مؤكداً على أن المؤسسة تعتبر من اوائل المؤسسات التنموية الشريكة
في تنفيذ المبادرات القومية التي تطلقها مؤسسة الرئاسة ووزارة التضامن الاجتماعي بهدف
توفير حياة كريمة لجميع المصريين .
من جانبها، قالت سارة ياسين مسئول الاتصال المؤسسي والمسؤولية
المجتمعية بشركة القناة للسكر
، إن شركة القناة للسكر
سعداء بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير
من أجل المساهمة في إحداث تغيير ملموس بحياة الفئات الأكثر احتياجا، والعمل على خطط
تنموية مستدامة يكون لها أثر إيجابي على المجتمع.
فيما صرحت المهندسة أمل مبدى المدير التنفيذي لتنمية الموارد
بمؤسسة مصر الخير
، أن التعاون مع شركة القناة للسكر
وتطوير القرى المحيطة بمصنع الشركة
بالمنيا
إنما هو خطوة أولى من خطوات التعاون، مضيفة: "نتمنى استمرار الدعم التنموي
لشركة القناة للسكر
وكافة شركات القطاع الخاص حتى تتحقق التنمية الشاملة لكافة الأسر
المستحقة في مصر"، مؤكدة على أن القرى التي ستشهد التطوير من خلال البروتوكول
هم ١٤ قرية منتشرة على مستوى ال٩ مراكز لمحافظة المنيا
؛ وهم قرى ( الجرنوس، بني عبيد،
التحرير، شلقام، قفاده، بلنصوره، قرية1، بني خالد، المعطن، قرية4، بني أحمد، الطيبة،
طوخ، أبشادات).
تجدر الإِشارة إلى أن مؤسسة مصر الخير
هي مؤسسة أهلية غير
هادفة للربح تهدف إلى خدمة وتطوير وتمكين المجتمع المصري من توفير الحياة الكريمة في
جميع ربوع مصر وذلك من خلال التركيز على مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والتكافل
الاجتماعي ومناحي الحياة.
فيما تأسست شركة القناة للسكر
لتنفيذ مشروع أكبر مصنع لإنتاج
السكر الأبيض من بنجر السكر في العالم على مساحة ٢٤٠ فدان الذي يصل إنتاجيته إلى
٩٥٠ ألف طن سكر أبيض عالي الجودة والذي يعمل على سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك
بالكامل لتكون أول سلعة إستراتيجية تحقق مصر بها الاكتفاء الذاتي؛ فضلا عن توفير فرص
عمل دائمة لنحو ٢٥٠٠ مهندس وعامل بالإضافة إلى نحو٥٠٠٠ فرصة عمل موسمية.