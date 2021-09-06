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جمعة : مصر الخير حريصة علي المشاركة في المبادرات القومية التي يطلقها الرئيس

ارشيفية
ارشيفية
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الإثنين، 06-09-2021 08:52 ص متابعات- أمينة عبد العال
وجهت مؤسسة" مصر الخير " في بيان لها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ، على هذا الدعم حيث شاركت المؤسسة في إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية وذلك في إطار احتفالية أبواب الخير" والتي تم إطلاقها أمس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وقام بيتنفذها صندوق  تحيا مصر ، وقد شاركت مؤسسة "مصر الخير" أكثر من ١٨ جمعية  ومؤسسة أهلية   في هذا الحدث الهام والإنساني والاجتماعي في عمليات التوزيع في جميع المحافظات .
من جانبه قال الدكتور علي جمعة ،رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن مصر الخير تتبنى إستراتيجية مصر للحماية الاجتماعية وهذا ما يتطابق مع الرؤية العالمية للقضاء على الفقر.
وأضاف جمعة، خلال كلمته  في احتفالية "أبواب الخير"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن برامج الحماية الاجتماعية تمكن المجتمع من تحقيق أهدافه التنموية.
وأشارت مؤسسة "مصر الخير" في بيانها الذي تلقت " المصريون" نسخة منه، إلي حرصها الدائم والمستمر في المشاركة في المبادرات القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.
كما تقدمت المؤسسة، بالشكر للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي تقود العمل الأهلي في مصر بكل كفاءة واقتدار ، ولا تدخر جهدًا في دعم مؤسسات المجتمع الأهلي،ولا تتوانَ عن تقديم أي مساعدة، وتذليل أي عقبة تواجه المؤسسات والجمعيات الأهلية.
كما وجهت المؤسسة التهنئة لصندوق تحيا مصر لدخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بتحقيق أكبر حملة تبرع بالمواد الغذائية وبالمواد الطبية والكهربائية في العالم.
 

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