برلنتي عامر تفضح سعد الصغير بكشف أسرار صادمة عن علاقته بـ شمس

خرجت الراقصة برلنتي عامر عن صمتها لترد على تصريحات الفنان سعد الصغير والتي قال فيها إنه لم يكن على علاقة ببرلنتي ولم يتزوجها في يوم من الأيام.

وكشفت عبر منشور لها على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" عن عودة الصغير لطليقته الأولى الراقصة "شمس"، والتي كان قد صدر ضدها حكم بالحبس 15 عاماً في 2019.

وأضافت: "وللعلم إن سعد رجع لشمس الرقاصة ولسة راجع من عندها من تركيا يوم ما سافر تونس وأنا شخصيا فرحت علشان يبعد عني بالمصايب بتاعته دي".

وتابعت: "ربنا يبعدك لحد كدة بس لسه هنكمل في الجزء التاني البيت بقي والعيال وكده يعني وهسيب الموضوع كله ليكم كفاية كدة فاصل ونواصل".

ونشرت فيديو آخر للصغير، وعلقت عليه: "يا سعد طول عمرك قاعد تحت بيت برلنتي ٤ سنين وبتنام تحت بيتي كفاية بقي.. خلي عندك دم بس مش عايزاك فكك مني بقي وكفاية كده وبطل هري كفايا مشاكل وتعب والله حتى البلد تعبت من مشاكلك".