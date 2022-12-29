برلنتي عامر تنشر فيديو صادم لـ سعد الصغير.. والأخير يرد: حرام أنا عندي عيال

نشرت برلنتي عامر طليقة الفنان سعد الصغير، عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، فيديو لزوجها السابق كان قد أرسله لها عبر تطبيق “واتساب” بصفة شخصية، لتكذب ما قاله بشأن أنه لم يطلب العودة إليها ويعتدي عليها.

وعلقت برلنتي عامر على الفيديو قائلة: “أنا مالي.. ابعد عني.. أنا منزلالك قدام الناس كلها علشان تبعد عن حياتي من فضلك”.

وظهر سعد الصغير فى الفيديو الذى نشرته زوجته السابقة برلنتي، وهو يقوم بالصلاة، ثم وضع المصحف ليقسم بعدم خيانته لها".

وقال سعد الصغير فى الفيديو: “والمصحف ده والمصحف ده.. وكتاب ربنا أنا مركبتش واحدة معايا العربية دي أو دي ولا خونتك، يا رب بحق الصلاة اللي صليتها دلوقتي، وكتاب ربنا لو أنا بكدب أموت كافر”.

ورد سعد الصغير على الفيديو، وقال خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية بفيسبوك :" سكت كتير عليها والناس ظلمونى بسببها ، ومش هتكلم بأسلوبها دى وحدة لسه خارجة من الحبس ".

وأوضح سعد الصغير من خلال البث المباشر: مسمعاش برلتنى عامر اسمها هدير من قرية زفتة".

وأضاف سعد الصغير :" حرام أنا عندى عيال والناس بتتكلم".

وكشفت الفنانة برلنتي عامر، خلال لقاء لها لبرنامج "تفاصيل"، عبر فضائية "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، عن تفاصيل الاعتداء عليها من قبل طليقها المطرب سعد الصغير، وأبرز الخلافات التي كانت معه.

وكشفت الفنانة برلنتي عامر، طليقة المطرب سعد الصغير، عن تفاصيل خلافها الأخير معه، معلقة “أنا كنت قاعدة مع سعد الصغير في الفيلا، وفجأة حدث خلاف وتعدى عليا بالضرب، وشدني من شعري.

وقالت : “كلمت أمي وأختي وأول ما جم شتم وقال ألفاظ وركبت مع والدتي العربية ، وفجأة سعد الصغير جه ورانا بسرعة بعربيته وخبط فينا ومسك الطوب وحدفه على أزاز العربية بتاعتنا وأختي دماغها اتفتحت لما كسر أزاز العربية”

وتابعت “أنا بقالي مع سعد الصغير 4 سنوات وكنت ساعات ببقى معاه في شغله”.