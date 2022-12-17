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بعد ضبطها في حالة سكر.. سعد الصغير يدهس برلنتي عامر وأختها بسيارته

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سعد وبرلنتي
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السبت، 17-12-2022 10:24 ص

سعد الصغير وبرلنتي عامر، فصل جديد في علاقة الزوجين. خلاف متكرر بين المطرب الشعبي والراقصة الاستعراضية تصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بحادث جديد.

المطرب سعد الصغير صدم بسيارته أخرى تقل "برلنتي" بمنطقة البوابة الرابعة بحدائق الأهرام، مساء الجمعة، مما أسفر عن وقوع حالتي إصابة.

سعد الصغير يدهس زوجته
مصادر أمنية مسؤولة قالت في تصريحات صحفية إن سعد الصغير تسبب في إصابة زوجته هدير محمد فتحي الصيرفي الشهيرة بـ"برلنتي عامر" تبلغ من العمر 30 سنة وأختها "ندى" 31 سنة.

المصادر أكدت استقرار الحالة الصحية لبرلنتي عامر وأختها، وخضوعهما للعلاج بمستشفى الهرم نتيجة إصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم مع استقرار الحالة الصحية للمطرب سعد الصغير وعدم الاحتياج لنقله.

وفي نوفمبر الماضي، أبلغ حارس عقار يحوي ملهى ليلي دورية أمنية بوجود سيدة في حالة إغماء داخل سيارة متوقفة أمام العقار محل عمله.

تبين بالفحص أن السيدة تدعى هدير محمد فتحي الصيرفي الشهيرة بـ"برلنتي عامر"، وحاولت الدورية نقل "برلنتي" إلى مستشفى الهرم لتقديم الرعاية الصحية اللازمة الا أنها رفضت وأخذت تهذي بكلمات غير مفهومة وتبدو عليها ملامح عدم اتزان "حالة سكُر".
اصطحبت القوات الراقصة إلى ديوان القسم وخضعت للتحقيق قبل عرضها على النيابة العامة التي حجزتها على ذمة التحريات.

الواقعة جاءت بعد انتشارت صور تجمع سعد الصغير و"برلنتي" بعد عودتهما منتصف يوليو الماضي عقب الطلاق الذي استمر 4 شهور.
 

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