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براءة زوج «عروس الإسماعيلية» من تهمة احتجازها وحبسه عامًا في التعدي عليها

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عروس الإسماعيلية
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Teads
الأحد، 06-11-2022 12:54 م
أصدرت محكمة جنح ثان الإسماعيلية، اليوم الأحد، حكمها على المتهم "ع.أ" المعروف إعلاميًا بعريس الإسماعيلية والمتهم بالاعتداء على زوجته مها محمد.

صدر الحكم برئاسة المستشار عمر حسن عبد المجيد نصار، رئيس المحكمة على المتهم بالحبس لمدة سنة وغرامة 2000 جنيه وذلك للتعدي على زوجته والمعروفة إعلاميًا بـ"عروس الإسماعيلية"، كما قضت المحكمة ببراءة المتهم في تهمة احتجاز المجني عليها.

كان المستشار عمر حسن عبد المجيد نصار، رئيس محكمة جنح الإسماعيلية أصدر قرارًا خلال الجلسة الماضية بتأجيل نظر القضية إلى يوم السادس من نوفمبر لنظر ثالث جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على زوجته "عروس الإسماعيلية".
 

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