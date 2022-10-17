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ماذا عرض والد زوج «عروس الإسماعيلية» عليها من أجل إنهاء القضية؟

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والد المتهم
Native
Teads
الإثنين، 17-10-2022 09:24 ص


كشف محامي عريس الإسماعيلية أشرف شرف، عن آخر تطورات القضية المقامه ضد المتهم، موضحا أنه تم تقديم طلب تأجيل للقضية وبالفعل تمت الاستجابة لتلك المطالب وتم تأجيل القضية حتى ١٠/٢٣ الجاري.

ولفت "شرف" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة MBC مصر، إلى أن القضية في محكمة الجنح وليست الجنايات، لأنها جنحة وليست جناية، حسب ما ذكر.

وأشار محامي عريس الإسماعيلية إلى أن والد العريس قال إنه مستعد للصلح مع زوجة ابنه، وأنه عرض الصلح على زوجة ابنه في حالة أنها تريد الانفصال وأخذ كامل حقوقها كاملة مع الاعتذار لها.
 

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