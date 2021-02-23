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بتسريحة شعر غريبة.. ياسمين صبري تفاجئ متابعيها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
 
الثلاثاء، 23-02-2021 11:57 ص إيمان هاني
شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،  صورة جديدة ، ظهرت خلالها  بإطلالة ساحرة وانيقة تكشف عن جمالها.

وظهرت ياسمين صبري، بتوب باللون الزيتي، وجاكيت من الصوف باللون البيج بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من جمالها واناقتها.

و اعتمدت ياسمين صبري على مكياج ملفت وناعم، مع وضع طبقة رقيقة من الماسكرا السوداء والكحل الأبيض، ووضعت احمر الشفاه باللون الأحمر الناري الذي يتناسب مع إطلالتها.

واختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها الطويل منسدلا على وجهها وكتفيها ليتناسب مع ظهورها الجذاب.

وأكملت ياسمين صبري إطلالتها باختيار بعض من الأكسسوارات؛ حيث اختارت قادة انيقة باللون الذهبي حول رقبتها وقرطين ناعمين من نفس اللون، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وانيقة .
 

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