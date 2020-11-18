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أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من الثلاثة أيام القادمة

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أمطار
 
الأربعاء، 18-11-2020 07:09 م محمد فضل - متابعات
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غدا الخميس وحتى السبت القادم ستشهد البلاد موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية علي البلاد، ومن المنتظر أن يكون هناك أمطار غزيرة علي عدة مناطق بالبلاد يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة تدريجيا.
وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه من المنتظر أن تكون هناك أمطار متوسطة إلي غزيرة ورعدية أحيانا غدا الخميس، علي السواحل الشمالية تشمل ( الاسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).
وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة علي بعض مناطق الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - حلايب - شلاتين - رأس بناس).
من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، القاهرة الكبرى والوجه البحرى 23 للعظمى والصغرى 16، والسواحل الشمالية 22 للكبرى والصغرى 16، جنوب سيناء 26 للعظمى والصغرى 16، شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 14، جنوب الصعيد 25 للعظمى 15 للصغرى.
 

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