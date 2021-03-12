بالفيديو.. موجة غبار تُغطي العاصمة السعودية

الجمعة، 12-03-2021
09:33 م
الطيب حسين
رصد مقطع فيديو مجة غبار تغطي سماء العاصمة السعودية الرياض
اليوم الجمعة.
وكشف المقطع عاصفة مغبرة بكثافة بالعاصمة الرياض
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ويوم أمس قالت وسائل إعلام محلية إنه من المتوقع أن تتأثر العاصمة الرياض
مع ساعات نهار يوم الجمعة، وبشكلٍ تدريجي، بهبوب لرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، ومع التقدم في ساعات النهار تشتد الرياح بشكل أكبر لتصبح قوية السرعة، تصل بعض هباتها إلى حدود 100 كم/ساعة.
وهذه الرياح تعتبر كفيلة بنشوء موجات غبارية واسعة تترافق بتدني كبير وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وهي ناتجة عن تأثر العاصمة الرياض
بكتلة هوائية حارة، بالتزامن مع تقدم كتلة أخرى باردة قادمة من الشمال، تنشط على إثرها الرياح على هذا النحو.
ولفتت إلى أنه تبدأ كثافة الغبار بالتراجع بشكل تدريجي اعتباراً من ساعات ما بعد منتصف ليل الجُمعة/ السبت.
الطيب قام بالإرسال اليوم، الساعة 7:07 م