السبت 13 مارس 2021
توقيت مصر 00:26 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي متأثراً بـ "كورونا"

مأساة.. تتوفى بعد 4أيام من حصولها على لقاح كورونا

تطور لافت.. فحوى أول اتصال هاتفي من مسئول تركي بمصر

بالفيديو.. موجة غبار تُغطي العاصمة السعودية

تباين في أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم

كويكب ضخم يقترب من الأرض بسرعة 124 ألف كيلومتر في الساعة

تحرك سعودي قوي يستهدف كيانًا داخل مصر.. السفارة تُكشر عن أنيابها

أول رد مصري رسمي على استئناف العلاقات مع تركيا

هل يغادر "ميسي" برشلونة إلى ريال مدريد؟

شيخ الأزهر يلبي رغبة الطفلة الفلسطينية النابغة سجى خِلَّة ويستقبلها في مكتبه

ADS
 

بالفيديو.. موجة غبار تُغطي العاصمة السعودية

موجة غبار تُغطي العاصمة السعودية
موجة غبار تُغطي العاصمة السعودية
 
الجمعة، 12-03-2021 09:33 م الطيب حسين
رصد مقطع فيديو مجة غبار تغطي سماء العاصمة السعودية الرياض اليوم الجمعة. وكشف المقطع عاصفة مغبرة بكثافة بالعاصمة الرياض.

ويوم أمس قالت وسائل إعلام محلية إنه من المتوقع أن تتأثر العاصمة الرياض مع ساعات نهار يوم الجمعة، وبشكلٍ تدريجي، بهبوب لرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، ومع التقدم في ساعات النهار تشتد الرياح بشكل أكبر لتصبح قوية السرعة، تصل بعض هباتها إلى حدود 100 كم/ساعة.

وهذه الرياح تعتبر كفيلة بنشوء موجات غبارية واسعة تترافق بتدني كبير وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وهي ناتجة عن تأثر العاصمة الرياض بكتلة هوائية حارة، بالتزامن مع تقدم كتلة أخرى باردة قادمة من الشمال، تنشط على إثرها الرياح على هذا النحو.

ولفتت إلى أنه تبدأ كثافة الغبار بالتراجع بشكل تدريجي اعتباراً من ساعات ما بعد منتصف ليل الجُمعة/ السبت.

الطيب قام بالإرسال اليوم، الساعة 7:07 م
 

إقرأ ايضا

كاسيدي كوريل

مأساة.. تتوفى بعد 4أيام من حصولها على لقاح كورونا

أرشيفية

تطور لافت.. فحوى أول اتصال هاتفي من مسئول تركي بمصر

كويكب ضخم يقترب من الأرض

كويكب ضخم يقترب من الأرض بسرعة 124 ألف كيلومتر في الساعة

أخبار متعلقة

5e78765f3b820

السعودية.. الإطاحة بضباط في الحرس الملكي (تفاصيل صادمة)

maxresdefault-60-1280x720

أحمد قطان يفجر مفاجأة عن لقائه بـ«مرسي» والفائز الحقيقي في الانتخابات

_116359145_065061511

قطر تصدر بيان رسميًا بشأن «الاعتداء» على السعودية

11

شاهد.. صاروخ الحوثيين بعد سقوطه على منزل في الرياض

Capture

ضاحي خلفان يفجر مفاجأة عن سعود القحطاني

رياح وأتربة تجتاح السعودية

رياح وأتربة تجتاح السعودية