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بالصور.. نكشف هوية البلوجر الشهيرة التي تم ضبطها بشقة التجمع الخامس

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البلوجر
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Teads
الخميس، 05-01-2023 11:12 ص

 

 

ألقت قوات الشرطة، القبض على البلوجر الشهيرة إسراء محب، وأحد أصدقائها في منزل بمنطقة التجمع الخامس، وبحوزتهما كميات من المخدرات.

 

وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية، بأن أجهزة الأمن في مديرية أمن القاهرة وعقب تقنين الإجراءات ضبطت صاحب محل ملابس وبرفقته إحدى الفتيات (بلوجر) على تيك توك في شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبحوزتهما كيلوجرامين من الحشيش و500 جرام هيروين.

 

وأشار البيان إلى أن المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.

 

وكشفت التحقيقات أن البلوجر تعاونت من صديقها في تأجير شقة بمنطقة التجمع الخامس لتسهيل ممارسة نشاطهما الإجرامي وتوزيع المخدرات على عملائهما خلال احتفالات رأس السنة.

 

واتضح أن إسراء محب وشهرتها "إسراء كيك" اشتهرت من خلال تقديم محتوى إعلامي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ولديها العديد من المتابعين.

 

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس البلوجر إسراء وصديقها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

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