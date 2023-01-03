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تقرير الطب الشرعي عن سبب وفاة المخرج محمد تيفا زوج البلوجر مريم جودة

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مريم ومحمد
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الثلاثاء، 03-01-2023 11:56 ص

 

 

 

كشف الطب الشرعي عن لغز وفاة زوج البلوجر مريم جودة، والتي أعلنت عن وفاته بعد ساعات من نشرهما صور احتفالهما بالسنة الجديدة.

 

وجاء تقرير الطب الشرعي خاليا من وجود أي شبهة جنائية تسببت في الوفاة، والتأكيد على أن الوفاة جاءت طبيعية، فأصدرت جهات التحقيق المعنية قرارها بالتصريح بدفن جثمان محمد عبد اللطيف زوج البلوجر مريم جودة.

 

وكانت النيابة العامة قد قررت عرض جثة محمد عبداللطيف زوج البلوجر مريم جودة على الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة سبب الوفاة المفاجئة، ولذلك تأخر دفن زوج مريم جودة التي أعلنت يوم وفاته أنه سيقام العزاء والدفن يوم الأحد، لكن تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للتشريح حتى تم الانتهاء مساء أمس الأثنين من تقرير الطب الشرعي.

 

ومساء أمس الإثنين، شيع العشرات جثمان المخرج "محمد تيفا" زوج البلوجر مريم جودة، إلى مثواه الأخير في مقابر المنارة، وسط مدينة الإسكندرية، حيث انطلقت مراسم تشييع الجثمان في مسجد المواساة؛ ثم الدفن بالمنارة.

 

وبعد ساعات من وفاة محمد عبد اللطيف، قامت مريم جودة بغلق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها ليلة رأس السنة كانت قد نشرت جلسة تصوير لها برفقة زوجها الراحل وهما يحتفلان في أجواء مليئة بالحب والسعادة ، كما أنهما احتفلا بزفافهما منذ حوالي شهرين تقريباً ، وذلك بحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي بعد وفاة زوج البلوجر مريم جودة .

 

وكتبت مريم جودة لزوجها ليلة رأس السنة: "أحببتك ثم تعلقت بك ثم عشقتك ثم أصبحت قطعة من جسدي وشيئاً من روحي لا استطيع الابتعاد عنه ، رزقني الله بك وأيقنت أنك أجمل أرزاقي، أنت نعيمي أنت الكثير في عيناي، دمت لي كل العمر ، بحبك".

 

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