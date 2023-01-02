«العين حق».. بلوجر شهيرة تعلن وفاة زوجها بعد ساعات من نشر صور رومانسية لهما

حالة من الصدمة والحزن انتابت الجميع بعد إعلان البلوجر مريم جودة، عن خبر وفاة زوجها "محمد"، بعد ساعات من احتفالهما برأس السنة الميلادية ونشر صور رومانسية لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت البلوجر جلسة تصوير ليلة رأس السنة مع زوجها احتفالًا بقدوم العام الجديد، وقد بدت السعادة عليهما.

وعلقت جودة، على الصور، قائلة: "الساعة دلوقتي 12 بالدقيقة، عايزة اقولك أن دي أحلي رأس سنة في حياتي عشان بقينا مع بعض، ويارب نفضل مع بعض العمر كله يا عيوني أنت".

وتابعت:"أحببتك ثم تعلقت بك ثم عشقتك ثم أصبحت قطعة من جسدي وشيئًا من روحي لا أستطيع الابتعاد عنه، ‏رزقني الله بك، وأيقنت أنك أجمل أرزاقي، أنت نعيمي، أنت الكثير في عيناي، دمت لي كل العمر".

وبعد حوالي 5 ساعات فقط من نشر المنشور، أعلنت البلوجر وفاة زوجها بشكل مفاجئ، وهو ما تسبب في حالة صدمة بين الجميع، وأرجع البعض رحيل زوجها إلى "العين" والحسد، داعين له بالرحمة.









