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صدمة.. بلوجر شهيرة تخون صديقتها مع زوجها: جعلته طلقها وتزوجته

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صورة من الزفاف
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Teads
السبت، 24-12-2022 09:36 ص

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا مثير للجدل حول اتهام البلوجر رهف الشامي بخيانة صديقتها سلمي، وذلك بعدما احتفلت مساء أمس بخطوبتها على طليق  صديقتها سلمى التي كانت تربطهما صداقة منذ مدة طويلة، وكانت تشاركها في كل المواقف مما شكل لها صدمة كبيرة في صديقة عمرها كما وصفتها.

هاجمت فتاة تدعي سلمى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي البلوجر رهف قائلة: إن البلوجر أتت إلى حفل زفافها منذ 5 سنوات وإنها صديقة زوجها منذ فترة كبيرة، واعتقدت السيدة أنهما أصدقاء فقط حتى اكتشفت خيانةهما، وأن الذي يربطهما علاقة عاطفية وليست صداقة."
كتبت: "إن البلوجر رهف الشامي طلبت من طليقها قبل الارتباط أن يطلق زوجته حتى توافق على خطبته، وبالفعل طلقها منذ شهر 8 الماضي، وتقدم لخطبة البلوجر عقب طلاقه وزوجته."

أكدت سلمى:" أن البلوجر رهف كانت تقترب منها ليس  ولكن من أجل أن تقترب من زوجها، وأنها حذفتها من جميع مواقع التواصل الاجتماعي لكي تنشر صور خطبتها على طليقها.


 

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