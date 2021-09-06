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بالصور.. دعوى قضائية ضد «السيسي» بسبب حسام البدري

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الإثنين، 06-09-2021 03:30 م

أقام المحامي محمد حامد سالم، دعوى قضائية ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي وريس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الشباب والرياضة، يطالب فيها بإقالة حسام البدري من تدريب المنتخب المصري لكرة القدم، ورد كافة المبالغ التي تقاضاها منذ توليه مسؤولية تدريب المنتخب.
وأقام المحامي الدعوى ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وحسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، حيث أن المدعى عليه البدري يتولى منصب المدير الفني لتدريب المنتخب الوطني لكرة القدم منذ شهر سبتمبر 2019 نظير راتب شهري يتجاوز 700 ألف جنيه مصري قابل للزيادة بنسبة مئوية سنوية، وكان قبل توليه ذلك المنصب بالمنتخب المصري لكرة القدم كان يتولى إدارة نادي بيراميدز(الأهرام) الرياضي وتقاضى ملايين الجنيهات نظير عمله في هذا النادي، وحيث أن تصفيات الدول الأفريقية للتأهل لبطولة كأس العالم التي ستقام العام المقبل بدولة قطر قد بدأت، واشتملت مجموعة مصر في هذه التصفيات على كلا من دول أنجولا والجابون وليبيا ومن يحصل في هذه المجموعة على المركز الأول فقط من نتائج مبارياتهم مع بعضهم يتأهل للمرحلة النهائية للتأهل لكأس العالم.
وقال سالم في دعواه أمام القضاء الإداري ، إن مجموعة المنتخب تضم الفرق الأضعف بين نظيرتها في المجموعات الأخرى، ولا يوجد فريق يمتلك الإمكانيات والدعم الشامل مثل المنتخب المصري، كما أنه ليس هناك أي عذر لحسام البدري لتقديم هذا المستوى الباهت في الأداء والنتيجة.
أضاف سالم: “لو كانت هناك فرق قوية لها تاريخ في مجموعة مصر مثل الكاميرون ونيجيريا أو ساحل العاج أو غانا أو السنغال أو تونس أو المغرب لكنا التمسنا له العذر لأن مستوى تلك الفرق متقارب مع مستوى المنتخب المصري أما وأن مجموعة مصر قد خلت من تلك الفرق نكون أمام تقصير واضح وفشل ذريع من المدير الفني حسام البدري الذي سيتسبب باستمراره بخروج المنتخب المصري مبكرا من تصفيات كأس العالم”.
تابع المحامي: “بخلاف عدم حيادية البدري ومجاملة نادي بيراميدز الذي كان يتولى إدارته هو ومحمد فضل واختيار عناصر من هذا النادي مثل عمر جابر وضمه للمنتخب، وكان سببا في تعادل المنتخب المصري اليوم أمام الجابون أمس، وهو ما يضعه في دائرة الشبهات لمجاملته نادي بيراميدز، الذي تقاضى منه ملايين الجنيهات أثناء تدريبه على حساب المنتخب”.




 

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