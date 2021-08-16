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قرار وزاري بتعيين رئيس مصر السابق في هذا المنصب

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الإثنين، 16-08-2021 03:40 م

أصدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، قرارا بتشكيل مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس جمهورية مصر العربية السابق.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا خلال الأسبوع الماضي بإنشاء جامعة مصر للمعلوماتية جامعة أهلية مقرها مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتعد جامعة مصر للمعلوماتية هي أول جامعة في أفريقيا والشرق الأوسط متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها.
وأسس الجامعة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، وعقدت شراكات لمنح شهادة بكالوريوس مزدوجة مع جامعة Purdue وMinnesota اللتين تعدان من أحسن الجامعات الأمريكية في الهندسة.
كما تخطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التوسع في مِنَح التفوق التي تصل إلى 50% بالإضافة إلى مِنَح كاملة لأوائل الثانوية العامة؛ وذلك بهدف المساهمة في بناء مجتمع متخصص في المجالات الحديثة والمرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وتوفير المهارات الرقمية لتلبية المتطلبات المتزايدة للسوق المحلى خاصة والإقليمي والعالمي عامة.
وتشمل جامعة مصر للمعلوماتية EUI أربع كليات هي: كلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الهندسة، وكلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية والتصميم. ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بالأربع كليات في أكتوبر المقبل.
 

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