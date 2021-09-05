الجمعة 17 سبتمبر 2021
توقيت مصر 20:56 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحركات عاجلة.. القوات السعودية الجوية تعلن الاستعداد لحدث هام

ترامب: أمريكا لن تبقى بعد 3 سنوات

فيديو صادم.. فنان عالمي حامل بعد إعلان مثليته

قرار جديد من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

صديقة طالبة الطب المنتحرة في سيتي ستارز تفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

مدرب الزمالك يعلن الاستقالة بشكل مفاجئ في بيان رسمي

شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته

مسجد يثير الغضب بسبب رسوم صادمة وقرار عاجل من الأوقاف (صور)

فنانة شهيرة تظهر في أحضان حبيبها دون ملابس واضعًا يده على منطقة حساسة

هل قررت الاعتزال؟.. غادة عبدالرازق تفاجئ الجميع بتصرف صادم

ADS
 

الرئيس يفجر مفاجأة: «مش هنخلي الناس تتخانق على المهر والعفش تاني»

191850
ا
Native
الأحد، 05-09-2021 06:29 م

صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة تدرس إنشاء وحدات سكنية بالإيجار جاهزة بالأثاث، مضيفا “عايزين نخلي الناس متتخانقش على المهر والعفش وتكون الشقة إيجار بفرشها”.
وأشار السيسي، خلال تفقده عدد من مبادرات الحماية الاجتماعية في إطار احتفالية “أبواب الخير”، إلى أن “يكون هناك أكثر من نموذج للأثاث لاختلاف الأذواق”، مضيفا مخاطبا رئيس جمعية “الأورمان”: “عايزين نعمل 100 ألف شقة كده.. أنتم معانا ولا إيه”.
وأضاف الرئيس “عايزين نعمل إسكان جاهز والناس تدفع إيجار هنخلي الأسر لا تتخانق على الفرش ولا حاجة، وهنكون شغلنا أهلنا في دمياط”.
وتفقد الرئيس صباح اليوم الأحد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى مصر، وذلك في إطار احتفالية “أبواب الخير”.
 

إقرأ ايضا

Capture

فيديو صادم.. فنان عالمي حامل بعد إعلان مثليته

أنتحار-الفتاة-1631791585-1

صديقة طالبة الطب المنتحرة في سيتي ستارز تفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

image

شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته

أخبار متعلقة

987064_0

قرار وزاري بتعيين رئيس مصر السابق في هذا المنصب

dfshs

السيسي يصدر قرارًا لأول مرة بشأن دار الإفتاء ومصير المفتي مجهول

1-1437917

السيسي يوجهه رسالة مؤثرة لأبطال منتخب مصر لليد بعد الهزيمة من أسبانيا