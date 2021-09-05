الرئيس يفجر مفاجأة: «مش هنخلي الناس تتخانق على المهر والعفش تاني»

الأحد، 05-09-2021
06:29 م
صرح الرئيس
عبد الفتاح السيسي
، إن الحكومة تدرس إنشاء وحدات
سكن
ية بالإيجار جاهزة بالأثاث، مضيفا “عايزين نخلي الناس متتخانقش على المهر والعفش
وتكون الشقة إيجار بفرشها”.
وأشار السيسي
، خلال تفقده عدد من مبادرات الحماية الاجتماعية
في إطار احتفالية “أبواب الخير”، إلى أن “يكون هناك أكثر من نموذج للأثاث لاختلاف الأذواق”،
مضيفا مخاطبا رئيس جمعية “الأورمان”: “عايزين نعمل 100 ألف شقة كده.. أنتم معانا ولا
إيه”.
وأضاف الرئيس
“عايزين نعمل إسكان جاهز والناس تدفع إيجار
هنخلي الأسر لا تتخانق على الفرش ولا حاجة، وهنكون شغلنا أهلنا في دمياط”.
وتفقد الرئيس
صباح اليوم الأحد أكبر قافلة إنسانية لرعاية
مليون أسرة على مستوى مصر، وذلك في إطار احتفالية “أبواب الخير”.