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انضمام لجماعة إرهابية.. حبس عبدالناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام السابق

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عبدالناصر سلامة
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الإثنين، 19-07-2021 06:31 ص

قررت النيابة العامة ، حبس الكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ووجهت لسلامة، تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة إرهابية اسست على خلاف أحكام القانون.
كانت  قوات الأمن، ألقت القبض على رئيس تحرير الأهرام الأسبق في منزله مساء الأحد تنفيذا لقرار النيابة العامة بعد اتهامه بنشر اخبار كاذبة عبر صفحته على مواقع التواصل والتشكيك في أجهزة الدولة ومؤسساتها.
يذكر أن عبد الناصر سلامة كان قد تم تعيينه رئيسا لتحرير صحيفة “الأهرام” في عهد الإخوان واستمر في منصبه حتى يناير من العام 2014 حيث صدر قرار بإقالته، وتعيين الكاتب الصحفى محمد عبد الهادى علام بدلاً منه.
وقبل اقالته بشهر كان قد صدر حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان تعيينه رئيسا لتحرير الأهرام، لعدم توافر شرطين أساسيين لديه من الشروط الواجب توافرها في رؤساء التحرير، وهي أن يكون قد أمضى 10 سنوات متواصلة بالعمل في المؤسسة، وألا يكون مارس خلط الإعلان بالتحرير.
كما أكدت المحكمة، أنه ثبت لها مستنديا أن سلامة تلقى مبالغ شهرية قبل تعيينه رئيسا لتحرير الأهرام لمجهوداته وتعاونه في تنشيط الإعلانات في المحافظات لحساب الصحيفة العريقة في مصر.
 

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