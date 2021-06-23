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تفاصيل أول يوم لـ حنين حسام في سجن القناطر

حنين-حسام
حنين حسام
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الأربعاء، 23-06-2021 12:13 م

تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على فتاة "التيك توك" حنين حسام، بعد أن نشرت مقطع فيديو تعلق فيه على الحكم بحبسها 10 سنوات غيابيًا، بتهمة نشر الفسق والفجور والاتجار بالبشر.
وفي تفاصيل أول يوم لها في سجن النساء بالقناطر، خضعت فتاة “التيك توك” لاختبار فيروس كورونا لضمان سلامتها وسلامة باقي النزيلات، وتم تسليمها ملابس السجن بعدما تسلمتها الخدمات الأمنية في السجن.
وأودعت حنين حسام في الحبس الانفرادي وتوفير جميع الخدمات الإنسانية لها خلال اليوم الأول لها في السجن، بعد الحكم عليها بـ10 سنوات لحين نظر إعادة إجراءات محاكمتها نظرا لصدور الحكم غيابيا في حقها.
وكانت جهات التحقيق حددت يوم 28 يونيو الجاري موعدا لتوقيع حنين حسام على قرار الإحالة للمحاكمة، عقب تقدمها بطلب إعادة إجراءات على الحكم الصادر ضدها بالسجن 10 سنوات في اتهامها بالاتجار بالبشر.
 

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