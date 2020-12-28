انتقامًا لـ أصالة.. تسريب صور صادمة لحبيبة طارق العريان

الإثنين، 28-12-2020
12:03 م
المصريون
بعد حالة التعاطف الكبيرة التي حظيت بها الفنانة السورية
أصالة
نصرى، بعد حالة الصدمة والحزن التي عبرت عنها إثر ظهور طليقها ووالد طفليها
المخرج طارق العريان
في سهرة مع حبيبة
ه الجديدة عارضة الأزياء السورية نيكول
سعفان، والتي تصغره بأكثر من 30 عامًا.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور مسربة صادمة لـ
نيكول سعفان
، والتي ظهرت فيها قبل عمليات التجميل بأنف مختلف تمامًا أثار حالة من الجدل،
فيما شكك البعض بحقيقة الصور بسبب شكل أنفها الغريب، وقال آخرون إن شكل أنفها القديم
يدل على أنها خضعت لعملية تجميل فاشلة، قبل تعديله ليظهر في شكله الحالي.
فيما شكك البعض في صحة هذه الصور، خاصة أن أنفها تبدو
غريبة جدًا، بينما أكد البعض صحتها وسط هجوم مستمر على عارضة الأزياء والمخرج طارق
العريان.