الوضع خطير.. دولة عربية تعلن خروج كورونا عن السيطرة

الثلاثاء، 30-03-2021
11:41 ص
المصريون
أكد مجدي ضهير نائب مدير الرعاية الأولية في وزارة الصحة بغزة
، اليوم
الثلاثاء، أن الوضع الوبائي داخل القطاع خطير وهناك زيادة واضحة للحالات المصابة
التي تدخل المستشفيات، مؤكدًا أن زيادة الحالات خرج عن السيطرة.
وقال ضهير تصريح لإذاعة الأقصى الفلسطينية " نتابع تطورات الحالة
الوبائية يوميًا وبناءً على المعطيات في الميدان نحدد اتخاذ القرار إما بالتشديد
أو التخفيف أو بقاء الوضع على حالة".
وتوقع أن تكون الموجة الثانية لوباء كورونا
قصيرة بأقصى تقدير أسبوعين
وتبدأ بالانخفاض والانحسار.
وسجل قطاع غزة
خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاع
ا في عدد وفيات وإصابات
فيروس كورونا
، فيما أعلنت الصحة مساء يوم أمس عن وجود حالات مصابة بالطفرة
البريطانية وحالتها مستقرة.