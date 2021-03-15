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مفتي الأردن: لا يصح الجمع بين المغرب والعشاء أثناء الحظر

عبد الكريم الخصاونة مفتي الأردن
عبد الكريم الخصاونة مفتي الأردن
 
الإثنين، 15-03-2021 06:54 م المصريون
أكد عبد الكريم الخصاونة مفتي عام الأردن أنه “لا يصح الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في الأوقات التي تغلق فيها المساجد” بسبب انتشار الأوبئة، لعدم وجود العذر الشرعي لذلك.

وقال الخصاونة إنه لا يجوز تقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها دون عذر شرعي، وقد أباح الإسلام الجمع بين الصلاتين رخصة في بعض الصور، كالسفر والمطر والخوف، وأجاز بعض العلماء الجمع بسبب المرض للمريض الذي يشق عليه أداء الصلاة على وقتها.

ونوه إلى انه يجوز أن تصلى الصلوات في هذه الحالة على وقتها جماعة في البيوت، ويتحصل بإذنه تعالى على أجر الجماعة كاملة”، مشيرا إلى أن “الفقهاء قالوا: إن حصول الجماعة لأهل البيت ربما عادل فضلها في المسجد أو زاد عليه”.

وأوضح أن الإنسان إذا صلى منفردا بعذر يكتب له أجر الجماعة”، مؤكدا أن “الواجب على المسلم المحافظة على أداء الصلاة على وقتها”.

وأشار إلى أن “الجمع بين الصلاتين رخصة على خلاف الأصل، ومعلوم عند الفقهاء أن الرخص لا يقاس عليها، فلا يجوز قياس صورة جديدة لم ينص عليها شرعا حتى وإن كانت المشقة فيها أكثر، فكما لا يجوز الجمع بسبب الغبار الشديد، والحر الشديد، فكذا لا يجوز الجمع بسبب الحظر”.

وكانت الحكومة الأردنية قد قررت الأربعاء الماضي زيادة ساعات حظر التجول الليلي لتصبح من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا اعتبارا من السبت. وقررت إغلاق الحدائق العامة والنوادي الليلية والحانات والمسابح الداخلية والمراكز والأكاديميات والأندية الرياضية والحمامات الشرقية ونوادي الفروسية حتى نهاية الشهر الحالي وتقرر كذلك تعليق إقامة صلاة الجمعة وقداس يوم الأحد.
 

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