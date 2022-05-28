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النيابة تخلي سبيل المتهم بالتحرش بـ سالي عبدالسلام لسبب لا يخطر على بال

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سالي
Native
Teads
السبت، 28-05-2022 09:01 ص

أكد المحامي خالد الهنداوي، أن جهات التحقيق، أمرت بإخلاء سبيل الشاب المتهم بالتحرش بالإعلامية المصرية سالي عبد السلام، بإحدى محطات الوقود بالتجمع الخامس.
وأوضح الهنداوي، أن "قضية التحرش بالإعلامية سالي عبد السلام، في طريقها للحفظ بعد ثبوت الادعاء الكاذب من قبل الشاكية، في حق موظف شركة المقاولات، وعليه أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل المتهم".
وكانت عبدالسلام قد أعلنت تعرضها للتحرش الجنسي من قبل أحد الأشخاص، أثناء احتساء كوب من القهوة بإحدى محطات الوقود.
وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على الشاب المتهم بالاعتداء عليها، بإحدى محطات الوقود بالتجمع الخامس، وتبين أنه موظف بإحدى شركات المقاولات بالقاهرة، وبعرض المتهم على جهات التحقيق أمرت بإخلاء سبيله من سراي النيابة.
 

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