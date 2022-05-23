النيابة تكشف تفاصيل هتك عرض محمد الأمين لـ 7 فتيات

الإثنين، 23-05-2022
10:47 ص
تستعد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين،
لإسدال الستار عن قضية "الاتجار بالبشر" المتهم فيها رجل الأعمال محمد
الأمين.
وخلال جلسات القضية استمعت المحكمة إلى ممثلي النيابة
العامة الذين واجهوا
الأمين بعدد من الاتهامات التي نسبوها إليه.
النيابة
: المتهم اتخذ من شيبته قناعًا
وتحدث ممثل النيابة
عن بداية الدار، بأن المتهم محمد الأمين استصدر تراخيص
الدار واستضافة الفتيات
لإشباع رغباته الجنسية عن طريق استقبال المجنى عليهن في
دار بني سويف، وانتقل بهن لمسكنه في
وسردت النيابة
ما فعله محمد الأمين نحو ضحاياه بأنه "بدأ نسج خيوطه
الآثمة وأغدق عليهن، ومنحهن حياة راغدة لم يعتدن عليها، وتذوقن ما حُرمن منه، عن
طريق تربص المتهم بالمجني عليهن، واتخذ من
النيابة
: المتهم طلب من ضحاياه الرقص في منتصف الليل
وقالت النيابة
خلال مرافعتها إن المتهم محمد الأمين أنهى رحلته مع ضحاياه
في الساحل الشمالي، واتجه بهن إلى مصيرهن الأليم في دار الأيدي الأمينة، وقام
بالانقضاض على فريسته تلو الأخرى مستغلا
أضافت النيابة
أن المجني عليهن قلن في أقوالهن إن يديه استطالتا لتلمسا
مواضع عفتهن، وسرد المجني عليهن في شهاداتهن أنه قام بإجبارهن على الرقص في أوقات
مُتأخرة، إضافة إلى عروض الزواج
هتك عرض
7 فتيات
وأسند النيابة
العامة إليه اتهامات الاتجار بالبشر، وهن سبع فتيات
أطفال
كان من المفترض أنه يأويهن في دار أيام تحت إشرافه، فضلا ً عن اتهامه بهتك عرض
هن
بالقوة والتهديد.
الاتهامات الموجه لرجل الأعمال أيدتها شهادة 13 شاهداً وإقرارات من الفتيات
المجني عليه أنفسهن في تحقيقات رسمية استمعت إليها النيابة
العامة، وهو ما تبين من
فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت
بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث
النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.
وجاء في شهادات الأطفال إن محمد الأمين: "كان كل ما يحط إيده على جسمي
أعيط.. لما لقاني بعيط كثير جابلي ورقة وقالي تعالي امضي على الورقة دي وتبقي
مراتي، ولما سألته إيه الورقه دي قالي ورقة عرفي.