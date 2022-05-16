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«الابن فر من الموت»... النيابة تحقق في مجزرة الجيزة

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الإثنين، 16-05-2022 03:19 م

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق حول قيام حلاق بقتل زوجته وابنته ثم إقدامه على إنهاء حياته في منطقة الصف.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن الزوج كان يعاني من مرض نفسي، وطلبت النيابة العامة سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.
وأدلى عدد من أهالي المنطقة في أقوالهم أمام النيابة العامة، أن الزوج كان كثير الشجار مع زوجته، بسبب غرابة أفعاله، وعدم قدرته السيطرة على نفسه، مشيرين إلى أن أحد الأبناء هرب من الموت عندما حاول والده تهشيم رأسه بعد زوجته وابنته واستعان الطفل بالأهالي لمنع الأب من أفعاله إلا أنهم وصلوا بعد انتحاره.
وعثرت الأجهزة الأمنية على جثث المتوفين داخل منزلهم بمنطقة عرب الحصار التابعة لمركز الصف بجنوب الجيزة.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن حلاق أقدم على قتل زوجته وابنته، وحاول قتل ابنه، وشنق نفسه بعدها، إلا أن الابن تمكن من الفرار من أبيه قبل أن يقتله، وحاول الاستغاثة بالجيران، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، لإجراء التحريات اللازمة تجاه الواقعة لكشف ظروف وملابسات الحادث.

 

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