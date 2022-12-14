النيابة العامة تكشف تفاصيل التحقيق مع هدير عاطف وتأمر بحبسها





كشفت النيابة العامة، تفاصيل القبض على البلوجر هدير عاطف، وحبسها بتهمتي النصب وتوظيف الأموال.

وأعلنت النيابة العامة أنها تلقت محضرا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تضمن تقدم 10 أشخاص بشكوى ضد المتهمين هدير عاطف وهاجر محمود وتامر عادل وبلال محمود؛ لاستيلائهم على أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية بالبورصة، مقابل وعدهم بتقديم أرباحها إليهم.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان مساء الثلاثاء، أن المتهمين أوهموا الضحايا بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في مجالات مختلفة، من خلال تواصلهم معهم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم التقائهم بهم عدة مرات، وإبرامهم عقودًا معهم على استثمار أموالهم، وأنهم لم يقدموا تلك الأرباح إليهم، ولم يردوا أموالهم إليهم.

وأشارت النيابة العامة إلى أن التحريات توصلت إلى صحة ما جاء في تلك البلاغات، وأن المتهمة هدير عاطف استغلت متابعة الكثيرين لها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، لدعوتهم لتلقي أموالهم واستثمارها، فضلا عن اتخاذهم عقارًا بأحد التجمعات السكنية بالتجمع الخامس، مقرا للشركة الموهومة التي ادعوا وجودها.

وأضافت النيابة العامة أنها استمعت لشهادة العديد من المجني عليهم، والذين تواترت أقوالهم على إعلان المتهمين هدير عاطف وبلال فاروق، عبر حسابات لهما بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، عن امتلاكهما وإدارتهما وباقي المتهمين شركة استثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوتهما الجمهور لتلقي أموالهم واستثمارها في تلك الشركة، مقابل التعاقد معهم على تقديم أرباح هذا الاستثمار إليهم خلال فترات دورية محددة، وأنهم لذلك التقوا بهم في مقر بالتجمع الخامس، وأبرموا معهم عقودا اتفقوا فيها على ذلك، وقّع عليها المتهم بلال فاروق، وتلقوا منهم أموالهم، ثم ماطلوهم في تقديم الأرباح، حتى امتنعوا عن الرد عليهم أو التواصل معهم، فأبلغوا عنهم، وقدم الشهود العقود في التحقيقات.

ولفتت النيابة العامة إلى أنها أمرت بضبط وإحضار المتهمين، وأسفر التنفيذ عن ضبط 3 منهم يوم 11 ديسمبر، عدا المتهم بلال محمود، فاستجوبتهم النيابة العامة فيما هو منسوب إليهم من اتهامات، فأقرت هدير عاطف في التحقيقات بدعوة زوجها المتهم بلال محمود الجمهور عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي منذ نحو 7 أشهر؛ لتلقي أموالهم لاستثمارها في تجارة العقارات والسيارات، وتداولها بالبورصة، مقابل تقديم أرباح الاستثمار إليه، وذلك دون أن تكون له شركة مسجلة لذلك، واكتفاؤه بدعوة الجمهور والإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متخذا من مسكنهما مقرا لممارسة هذا النشاط، مؤكدة أنها كانت حلقة الوصل بينه وبين عملائه، وموضحة تفاصيل مزاولتهما هذا النشاط.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين هدير عاطف وهاجر فاروق وتامر عادل، 4 أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معهم.

وأعلنت النيابة العامة في ختام بيانها أنها تلقت إخطارا بإلقاء القبض على المتهم بلال محمود، وأنه جارٍ عرضه على النيابة العامة لاستجوابه واستكمال إجراءات التحقيق.