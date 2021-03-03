الموت يفجع رضوى الشربيني وصلاة الجنازة من مسجد السيدة نفسية

الأربعاء، 03-03-2021
09:53 ص
فجع الموت الإعلامية رضوى الشربيني، في والدة
ها التي وافتها المنية مساء
أمس الثلاثاء، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا
المستجد.
وأعلنت "الشربيني"، موعد صلاة الجنازة على والدة
ها، حيث ستقام
اليوم بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة.
وكتبت رضوى الشربيني، من خلال منشور بحسابها الشخصي بموقع التواصل
الاجتماعي "فيس بوك" : "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ
ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي
وَادْخُلِي جَنَّتِي".
وتابعت : "ماتت من كنت أكرم من أجلها...أمى فىً ذمة الله و إنا لله
وإنا إليه راجعون.. برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر فى
مسجد السيدة نفسية".
وكانت كتبت رضوى الشربيني، "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
رضيت بقضائك يارب أمي ماتت ادعوا لها يارب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على
فراقك".