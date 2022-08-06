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الممرضة المتهمة بتصوير جثة نيرة أشرف تكشف مفاجأة عن سبب تصويرها

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جثة نيرة اشرف
Native
Teads
السبت، 06-08-2022 12:03 م
كشفت الممرضة المتهمة بتصوير جثمان الطالبة نيرة أشرف داخل المستشفى، عن السبب الحقيقي لتصوير تلك اللقطة .

وقالت إنها صورت هذا الفيديو من أجل عرضه على أخصائي الجراحة عند حضوره لأغراض علمية .

وأشارت إلى أن الممرضةين الأخرتين المتهمات معها بنفس القضية طلبن منها إرسال الفيديو فأرسلته لهن .

فيما قالت المتهمتان الأخرتان أنهما مسحا الفيديو فور وصوله لهما من المتهمة الأولى ، فيما نفت الثلاث تورط أيا منهم في تسريبه .

و شنت هدير أشرف،  شقيقة نيرة أشرف  هجوما شرسا على الممرضات الثلاث اللواتي صورن جثة نيرة في المشرحة .

و قالت هدير في تدوينة عبر فيسبوك: نيره لون التيشرت بتاعها اتغير من اصفر لاحمر..  عرفتوا الاحمر ده كان ايه؟

وأضافت: اه ياقلبى كان دمها .. دمك غير لون لبسك .. ولون الارض .. ولون قلوبكم الجاحده اللى محستش بالامها ولا بنارنا ولا صريخنا .

وأردفت: فى كلمة اااااه اللى بتطلع وهى بتقطع فينا .. انا من بعد نيره مش قادره اتعامل مع حد ولا اكلم حد بقيت وحيده اوى .. بحاول اقوم نفسى عشان ولادى بس والله يارب ما قادره ..عايزه اخرج من اللى جوايا بس ده صعب اوى فوق تحمل طاقة اى حد.
و استدركت: نيره عملت ايه؟  كلنا بنتوب لله وبنعقل ف وقت معين وربنا بيقبل التوبه .. نيره متستاهلش اللى حصلها باى ذنب قتلت ..نقرا الفاتحه كلنا لنيره ..اللهم اطعمها فاكهة الجنه اللهم البسها لباس الجنه ..اللهم اسكنها جنتك والفردوس الاعلى  اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وجيرانا خيرامن جيرانها.
فيما أمرت النيابة العامة بحبس الـ 3 ممرضات بتهمة تصوير جثمان نيرة أشرف داخل المشرحة وتسريب الفيديو .
 

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