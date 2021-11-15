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المشهورة السعودية بدور البراهيم تستعرض جسدها بعد عملية النحت

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بدور البراهيم
Native
الإثنين، 15-11-2021 10:57 ص

استعرضت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية بدور البراهيم، جسمها بعد إجرائها عملية نحت، مبينة أنها أخبرت الطبيب أنها تريد أن يصبح لديها “كيرف” حتى يتعادل خصرها مع كتفها.
وقالت “البراهيم” في فيديو نشرته على حسابها في “سناب شات”: “أمس صديقات أخواتي يرسلون لي فين أنا مسوية القوام الجميل هذا.. أنا كان قوامي جميل وحلو.. ليش أنا سويتها؟”.
وأضافت: “ما شاء الله عليَّ أنا من فوق عريضة.. وما كان فيني هذا الكيرف.. فقلت للدكتور أبغى يصير فيني كيرف علشان يتعادل الكتف ويصير فيني خصر واضح”.
وتابعت “البراهيم”: “ترا خصري تقريبًا إلى الآن نفس المقاس 30.. لكن الدكتور قال بعد شهر راح ينكمش زيادة”.
شاهد الفيديو هنا:
 

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