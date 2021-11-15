المشهورة السعودية بدور البراهيم تستعرض جسدها بعد عملية النحت

الإثنين، 15-11-2021
10:57 ص
استعرضت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية بدور البراهيم
، جسمها بعد
إجرائها عملية نحت
، مبينة أنها أخبرت الطبيب أنها تريد أن يصبح لديها “كيرف” حتى
يتعادل خصرها مع كتفها.
وقالت “البراهيم” في فيديو نشرته على حسابها في “سناب شات”: “أمس صديقات
أخواتي يرسلون لي فين أنا مسوية القوام الجميل هذا.. أنا كان قوامي جميل وحلو..
ليش أنا سويتها؟”.
وأضافت: “ما شاء الله عليَّ أنا من فوق عريضة.. وما كان فيني هذا الكيرف..
فقلت للدكتور أبغى يصير فيني كيرف علشان يتعادل الكتف ويصير فيني خصر واضح”.
وتابعت “البراهيم”: “ترا خصري تقريبًا إلى الآن نفس المقاس 30.. لكن
الدكتور قال بعد شهر راح ينكمش زيادة”.
شاهد الفيديو هنا
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