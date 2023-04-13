حكم قضائي جديد ضد مرتضى منصور بتهمة سب الخطيب وشوبير

الخميس، 13-04-2023
11:46 ص
قضت الدائرة الثانية مدني مستأنف اقتصادية، برفض طلب مرتضى
منصور برد هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد خالد، في اتهامه بسبّ وقذف رئيس النادي
الأهلي محمود الخطيب
، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي
محمد عثمان، وأحمد شوبير
، وتغريم طالب الرد 4 آلاف جنيه عن كل قاضٍ مطلوب رده.
كان المحامي محمد عثمان، وكيلًا عن مجلس إدارة الأهلي، تقدم
ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور اتهم فيه الأخير بسبهم والتجاوز
في حقهم.
وقال محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة الأهلي في منشور على
صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، "إن التجاوز والسبّ من قبل رئيس نادي الزمالك موثق
عبر فضائية نادي الزمالك وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث
سب وقذف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب
، وعضو المجلس محمد سراج الدين،
والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان".