المحكمة تأمر الطب الشرعي بالكشف على محمد حسان في مسكنه

السبت، 12-06-2021
08:26 م
قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طواري، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، خلال جلسة محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية داعش إمبابة"، انتداب لجنة من الطب الشرعي
لافادتها بالحالة الصحية الخاصة بالشيخ محمد حسان
في مسكنه.
كانت محكمة الجنايات طلبت سماع شهادة الشيخ محمد حسان
والشيخ محمد حسين يعقوب الا أنهما تغيبا عن الحضور، وقررت المحكمة
في جلسة سابقة تغريمهما ألف جنيه لتخلفهما عن حضور الجلسة وكلفت النيابة إعلانهما مرة ثانية لحضور جلسة اليوم، الا أنهم تغيبا للمرة الثانية، ما دفع المحكمة
إلى إصدار أمر بضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب.